دولت ونزوئلا در واکنش به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب، سامانه دفاع هوایی یکپارچه و چند لایه خود را با بهرهگیری از تجهیزات روسی و جنگندههای پیشرفته در مرزهای هوایی کشور مستقر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ بر اساس گزارش منابع نظامی ونزوئلا، این سامانه جدید با استفاده از موشکهای زمین به هوای پیشرفته ساخت روسیه از جمله S-۳۰۰VM، Buk-M۲E، S-۱۲۵ و Pechora-۲M، قادر به پوشش کامل ارتفاعات مختلف فضای هوایی کشور است و سد محکمی در برابر هرگونه تهدید احتمالی ایجاد میکند. همچنین، ناوگان ۲۰ فروندی جنگندههای چند منظوره Su-۳۰MK۲ به منظور تقویت بازدارندگی هوایی، بخشی از این شبکه تدافعی را تشکیل میدهد.
استقرار این تجهیزات با قابلیتهای متنوع به عنوان پاسخی مستقیم به پرواز بمبافکنهای استراتژیک B-۵۲ و حضور گسترده ناوگان دریایی آمریکا در آبهای نزدیک ونزوئلا ارزیابی شده است.
به گفته مقامات نظامی، این اقدام در چارچوب دکترین دفاع جامع بولیواری و با هدف حفظ حاکمیت و امنیت ملی ونزوئلا در برابر هر سناریوی تشدید تنش یا تهاجم خارجی انجام شده است.
مقامات ونزوئلا تاکید دارند، این تدابیر بازدارنده برای تضمین استقلال و امنیت کشور و مقابله با هرگونه تهدید خارجی در دستور کار قرار گرفته است.