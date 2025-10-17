پخش زنده
سرپرست هیات انجمنهای ورزشی خوزستان با اشاره به ظرفیتهای بیشمار آبی استان گفت: برای تقویت نقاط قوت و رفع نواقص این ورزشها در استان برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،علیرضا اخلاقینسب در جریان بازدید از ظرفیتهای آبی دزفول و اندیمشک بیان کرد : با توجه به شرایط محیطی بسیار خوب و اکوسیستم آب و هوایی استان خوزستان، حدودهشت ماه از سال امکان استفاده از ورزشهای آبی و گردشگری وجود دارد.
وی اظهار کرد: هیات انجمن ورزشی خوزستان به عنوان متولی بخش اعظمی از ورزشهای آبی، کمیتههای مختلف ورزشهای را فعال کرده و با توجه به اقدامات خوبی که در سالهای گذشته برای آموزش، گسترش، برگزاری مسابقات و ساماندهی این ورزشها انجام شده امروز از ظرفیتهای آبی استان در دزفول و اندیمشک بازدید کردند.
وی اظهار امیدواری کرد با ارتباط موثری که با مسوولان استان برقرار است شاهد رشد و موفقیت روز افزون این ورزشها باشیم.
سرپرست هیات انجمنهای ورزشی خوزستان ادامه داد: توسعه ورزشهای آبی و هوایی در برنامه است؛ امیدواریم بتوانیم میزبانی مسابقات کشوری را نیز داشته باشیم.
اخلاقینسب گفت: همچنین در تلاش هستیم با توجه به وجود جاذبههای گردشگری زیاد استان از جمله دزفول، اندیمشک، سد کارون سه و چهار در محدوده دزپارت و ایذه، رودخانه کارون در شهرستان اهواز و در ماهشهر و هندیجان کا به دریا دسترسی دارند، ورزش بانوان را نیز فعال کنیم تا بانوان نیز از ورزشهای آبی استان استفاده کنند.
وی بیان کرد: مهسا کهنسال ورزشکار رشته پدل برد به نمایندگی از بانوان خوزستان در مسابقات کشوری که به میزبانی بندر انزلی برگزار شد موفق به کسب مقام دوم کشوری شد.
رئیس قایقهای تندروی هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان و عضو هیات رئیسه کمیته پدل برد نیز گفت: ورزشهای آبی علاقمندان بسیار زیادی در سطح استان خوزستان دارد و به واسطه دارا بودن این موهبت الهی از جمله رودخانهها و دریاچهها، علاقمندان زیادی از درون استان و استانهای دیگر برای ورزشهای آبی به استان مراجعه میکنند.
امیر قنبرزاده به فعالیت حوزه قایقهای تندرو که به تازگی به فدراسیون انجمنهای ورزشی جمهوری اسلامی و خوزستان اضافه شده اشاره کرد و افزود: در حال رصد و آمارگیری هستیم تا با داشتن اطلاعات کامل از مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به وجود علاقمندان زیاد رشته پدل برد به عنوان یک ورزش خانوادگی گفت: کمیته استان ساماندهی، آموزش و برگزاری دورههای مربیگری را انجام میدهد تا بتوانیم شاهد رشد ورزشهای آبی زیرنظر این هیات باشیم، زیرا شرایط لازم وجود دارد و هشت ماه از سال امکان استفاده از این فضاها وجود دارد.
علی جلیلی بازرس ورزشهای آبی هیات انجمنهای ورزشی خوزستان نیز به وجود پتانسیل خوب آبی و محیطی و قشر علاقمند جوانان در استان اشاره کرد و گفت: علاقمندان زیادی برای ورزشهایی، چون جت اسکی، اسکی روی آب، موج سواری، پدل برد وجود دارد و دزفول یکی از پیشروترین شهرستانهای خوزستان در حوزه ورزشهای آبی به ویژه جت اسکی است.
وی تصریح کرد: سال گذشته اقداماتی مانند برگزاری دورههای امداد ونجات، صدور گواهینامه جت اسکی و برگزاری دورههای عملی و تئوری برای علاقمندان جت اسکی برگزار شده و تاکنون حدود ۷۰ دستگاه جت اسکی در سطح استان شناسایی شده است.
جلیلی بیان کرد: امسال جت اسکی داران موظف شدند بیمه شخص ثالث داشته باشند تا در صورت حادثه مشمول بیمه شوند.
وی ادامه داد: تمامی جت اسکی داران استان گواهینامه دارند و راکبان بدون گواهینامه مرتکب تخلف میشوند و دستگاه جت اسکی آنها توقیف میشود.
بازرس ورزشهای آبی هیات انجمنهای ورزشی خوزستان گفت: تردد و نظارت بر تمامی دستگاههای جت اسکی استان با نام و نام خانوادگی راکب انجام میشود و مشخص است چه دستگاهی درون آب و چه دستگاهی خارج از آب است.
جلیلی خاطرنشان کرد: دورههای نجات غریق به علت ازدحام گردشگران در رودخانه دز، به ویژه چال کندی برگزار و راکبان آموزشهای لازم را فرا گرفتند.