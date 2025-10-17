همایش بزرگ پیاده‌روی و جشن روستا به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز روستا در روستای رضوانکده بخش مرکزی ملایر از توابع استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این همایش با هدف معرفی و احیای آداب و رسوم بومی منطقه و با همکاری اداره ورزش و جوانان، دهیاری و شورای اسلامی روستا برگزار شد.

در این همایش ۲۰ کارت هدیه ۵ میلیون ریالی، یک کارت هدیه ۱۰ میلیون ریالی، ۱۰ دست لباس ورزشی و یک دو چرخه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تأکید بر توسعه و آبادانی روستا‌ها گفت: امسال یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعتبار برای بهسازی روستای رضوانکده اعتبار پیش بینی شده است.