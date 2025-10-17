فرمانده انتظامی شهرستان نقده از دستگیری دو نفر خبر داد که با سلاح سرد مالک یک مغازه را مورد ضرب و جرح قرار داده و پس از ارتکاب جرم متواری شده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده انتظامی شهرستان نقده از دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش خبر داد که مالک یک مغازه را با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار داده بودند.

سرهنگ حسام صلاحی اعلام کرد: این حادثه در یکی از محلات شهرستان نقده رخ داده و متهمان پس از ارتکاب جرم متواری شده بودند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضایی و انجام رصد‌های اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را شناسایی و هر دو نفر را بازداشت کردند. متهمان در بازجویی‌ها انگیزه خود از این اقدام را اختلاف شخصی عنوان کرده‌اند.

سرهنگ حسام با تاکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، گفت: برخورد قاطع با افرادی که نظم و آرامش جامعه را بر هم می‌زنند در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی نقده همچنین از همکاری مردم در ارائه اطلاعات به پلیس قدردانی و از آنان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مجرمانه مراتب را سریعا به پلیس اطلاع دهند.