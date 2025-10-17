

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان، هندبال مردان، کبدی مردان و زنان، کوراش و پنچاک سیلات روز گذشته وارد منامه محل برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۴ شده و امروز نخستین تمرینات خود را برگزار خواهند کرد.

علیرضا پاکدل سرپرست کاروان به همراه کادر سرپرستی ضمن ضمن حضور در سالن‌های مختلف و بازدید از تمرینات سبک ملی پوشان برای کادر فنی و ورزشکاران آرزوی موفقیت کرد.