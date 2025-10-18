پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه بیست و ششم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود
شهرک فجر حدفاصل میدان فجر به سمت جنوب تا خیابان بهاران و خیابان شهید منتظری از ساعت ۸ تا ۱۲
شهرک فجر حدفاصل میدان فجر تات بلوار امام علی و خیابانهای شهید منتظری و یاس از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰