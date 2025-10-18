به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود

شهرک فجر حدفاصل میدان فجر به سمت جنوب تا خیابان بهاران و خیابان شهید منتظری از ساعت ۸ تا ۱۲

شهرک فجر حدفاصل میدان فجر تات بلوار امام علی و خیابان‌های شهید منتظری و یاس از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰