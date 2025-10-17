پخش زنده
سفیر و نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین اعلام کرد با انقضای مهلت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) عملاً پایان مییابد و از این پس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب توافق جامع پادمانها به بررسی موضوعات مرتبط با برنامه هستهای ایران خواهد پرداخت.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف با انتشار پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «فردا (شنبه) مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هستهای سال ۲۰۱۵ را تأیید کرده بود، به پایان میرسد. برجام پایان خواهد یافت و آژانس از این پس ایران را تنها در چارچوب توافق جامع پادمانها بررسی خواهد کرد.»
وی افزود که با پایان مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ «ما شاهد شرایط جدیدی پیرامون برنامه هستهای ایران هستیم».
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ بهعنوان سند تأییدکننده توافق هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ تصویب شد و زمینه لغو تحریمهای بینالمللی مرتبط با برنامه هستهای ایران را فراهم کرد. این قطعنامه از ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد و دوره ۱۰ ساله آن فردا (۲۶ مهرماه ۱۴۰۴) به پایان میرسد.
در ماههای اخیر، شماری از کشورهای غربی از جمله اعضای تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تلاش کردهاند از طریق تفسیرهای یکجانبه از بندهای این قطعنامه، برخی از محدودیتها را علیه ایران حفظ کنند. جمهوری اسلامی ایران بارها این اقدام را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» دانسته و تأکید کرده است که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیتهای تسلیحاتی و موشکی مندرج در آن از نظر حقوق بینالملل منتفی میشود.
پیشتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز تصریح کرده بود که تهران با اتکا به توان داخلی و در چارچوب مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسیر توسعه فناوری هستهای صلحآمیز خود را ادامه خواهد داد و هرگونه اقدام غیرقانونی غرب را با واکنشی متناسب پاسخ میدهد.