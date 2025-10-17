به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و پنجمین روز مهرماه برای یازدهمین روز پیاپی آلوده است.

سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۷۳ نشانگر شرایط «بسیار ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۶۳ گویای آلودگی هوا و شرایط «بسیار ناسالم» است.

وی ادامه داد: کیفیت هوای ۱۶ منطقه مشهد در شرایط «اضطرار» و آلوده برای تمامی افراد است و شاخص کیفیت هوا در هفت منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «بسیار ناسالم» و آلوده برای تمام افراد است.

محمودی با اشاره به صدور هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، تاکید کرد: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.