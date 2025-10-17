پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور، میتواند به رشد و توسعه پایدار در منطقه کمک شایانی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی در نشستی با رییس اتاق بازرگانی استان میسان کشور عراق با محوریت بررسی راههای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق بیان کرد: تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع موجود در حوزه ترانزیت و گمرکات مرزی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای عملی برای تسریع در انجام امور تجاری و تسهیل در رفتوآمدهای تجاری میان ۲ کشور بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای خوزستان در حوزه تولیدات صنعتی، کشاورزی و انرژی افزود: استفاده بهینه از این ظرفیتها در راستای افزایش همکاریهای ۲ کشور بسیار مهم است و استانداری خوزستان برای حمایت از سرمایهگذاران عراقی در استان آمادگی دارد.
رییس اتاق بازرگانی استان میسان عراق نیز در این نشست ضمن ابراز تمایل برای گسترش روابط تجاری با ایران، بر اهمیت تسهیل در فرآیندهای گمرکی و افزایش ارتباطات اقتصادی میان بخش خصوصی ۲ کشور تاکید کرد.
خوزستان به واسطه داشتن مرزهای زمینی و آبی با کشور عراق بیشترین مراودات تجاری و اقتصادی را با این کشور دارد.