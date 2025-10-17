پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی بشارت نصر ویژه دانشجویان دانشگاههای استان قم، با هدف تبیین شخصیت رهبران جبهه مقاومت بهویژه شهید سید حسن نصرالله، در دانشگاه قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان، رسول خامهیار کارشناس مسائل خاورمیانه، هادی قاسمی مسئول بسیج دانشجویی و جمعی از خانوادههای معظم شهدای جبهه مقاومت حضور دارند.
این رویداد فرصتی است برای بازخوانی گفتمان مقاومت و نقش ایمان، ولایتپذیری و ایستادگی در پیروزیهای محور مقاومت.
مسئول بسیج دانشجویی سپاه قم با اشاره به برگزاری رویداد ملی «بشارت نصر» گفت: امروز که رویداد یکروزه بشارت نصر را به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهید سنوار برگزار میکنیم. مقطع تاریخی کنونی که همزمان با ایام هفتم اکتبر و یادآور این دو شهید بزرگوار است، فرصت ویژهای برای تبیین گفتمان مقاومت و بازخوانی سیره رهبران محور مقاومت بهشمار میرود.
محمد علی حسن زاده افزود: هدف اصلی از برگزاری این برنامه، آشنایی دانشجویان و طلاب با موضوع مقاومت و شخصیت برجسته سید حسن نصرالله است. بر همین اساس، طراحی این رویداد با محوریت معرفی جبهه مقاومت و نقش رهبران آن در شکلدهی به گفتمان عزت و ایستادگی انجام شد تا نسل جوان بتواند شناختی عمیقتر از این مسیر پیدا کند.
وی ادامه داد: هدف دوم این برنامه، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و بینالمللی شهر قم است. تلاش کردیم تا دانشجویان و طلاب با مباحث بینالملل و جبهه مقاومت ارتباط نزدیکتری پیدا کنند و در تعامل با یکدیگر، زمینه شکلگیری فعالیتهای مؤثر و هدفمند در عرصه مقاومت و جهان اسلام را فراهم آورند.
مسئول بسیج دانشجویی قم در توضیح بخشهای مختلف این رویداد گفت: در بخش نخست برنامه، دکتر رسول خامهیار با موضوع تاریخچه مقاومت و تحولات منطقهای سخنرانی کردند. در ادامه، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، درباره مفهوم و ابعاد گفتمان مقاومت به ایراد سخن پرداختند و پس از آن نیز آقای ابراهیم دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان، به جمع سخنرانان پیوست.
وی در پایان با اشاره به برنامههای عصر این رویداد تصریح کرد: در بخش پایانی، نشست ویژهای با حضور خانواده شهدای جبهه مقاومت، از جمله شهدای پیجری، لبنانی و چهرههای شاخصی، چون شهید حاج رمضان زاهدی برگزار خواهد شد.
حسن ختام این برنامه نیز تجلیل از خانواده معظم شهداست که نماد پایداری و تداوم مسیر مقاومت به شمار میروند، خواهد بود.