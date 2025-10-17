پخش زنده
امام جمعه موقت گرگان از مسئولان خواست عدالت اقتصادی ،حمایت از محرومان و تولید ملی را اولویت کار خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خطیب جمعه گرگان گفت: عدالت اقتصادی راه برون رفت کشور از بحرانهاست و مسئولان برای تحقق آن باید به مسائل اقتصادی، حمایت از محرومان و تولید ملی بیش از پیش توجه کنند.
حجتالاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبههای نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فقر بر ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و محرومان، تاکید کرد.
وی افزود: مسئولان بایدضمن افزایش حمایتهای اجتماعی، رونق تولید ملی و ثبات اقتصادی را در اولویت قرار دهند تا چرخ اقتصاد با قوت بچرخد و مشکلات معیشتی مردم به حداقل برسد.
مهاجرمازندرانی خواستار تعیین قیمت منصفانه برای کالاهای اساسی همچون گندم و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان شد و تاکید کرد: اگر مسائل اقتصادی سامان پیدا کند، بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی نیز کاهش مییابد.
خطیب نماز جمعه گرگان سپس به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، واکنش نشان داد و این اظهارات را نمونهای از زیادهخواهی، زورگویی و فشار بر ملت ایران دانست.
مهاجرمازندرانی با اشاره به شروط نامعقول مطرح شده برای مذاکره، از جمله توقف کامل برنامه هستهای و قطع حمایت از محور مقاومت، تاکید کرد: برنامه هستهای ایران صرفاً برای مصارف صلحآمیز است و رهبر معظم انقلاب ساخت سلاح هستهای را حرام اعلام کردهاند.
وی همچنین درباره عادیسازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی هشدار داد و آن را خیانتی به ملتهای مظلوم منطقه دانست.