امام جمعه موقت گرگان از مسئولان خواست عدالت اقتصادی ،حمایت از محرومان و تولید ملی را اولویت کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خطیب جمعه گرگان گفت: عدالت اقتصادی راه برون رفت کشور از بحران‌هاست و مسئولان برای تحقق آن باید به مسائل اقتصادی، حمایت از محرومان و تولید ملی بیش از پیش توجه کنند.

حجت‌الاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان ‌با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فقر بر ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و محرومان، تاکید کرد.

وی افزود: مسئولان بایدضمن افزایش حمایت‌های اجتماعی، رونق تولید ملی و ثبات اقتصادی را در اولویت قرار دهند تا چرخ اقتصاد با قوت بچرخد و مشکلات معیشتی مردم به حداقل برسد.