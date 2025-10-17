به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه استان خوزستان که با انجام پنج دیدار پیگیری شد، امروز ۲۵ مهر اعلام شد و یک دیدار بین دو تیم ستارگان صیدون و آبی‌پوشان حمیدیه یکشنبه ۲۷ مهر انجام خواهد شد.

در بازی‌های برگزار شده هفته چهارم، عقاب هندیجان در بازی بیرون از خانه به مصاف تیم بهمئی رامهرمز رفت و با نتیجه یک بر یک متوقف شد و با ۱۰ امتیاز به صدرنشینی خود تداوم بخشید.

تیم عمران نیروی اندیمشک نیز با نتیجه ۲ بر یک مقابل قرمز پوشان هفتکل مغلوب شد و همچنان در جمع تیم‌های ۳ امتیازی باقی ماند.

جدال دو تیم فولاد نوین ایذه و آبی پوشان شوشتر با تساوی بدون گل خاتمه یافت. تیم آبی پوشان با این یک امتیاز بیرون از خانه با ۸ امتیاز در تعقیب صدرنشین قرار دارد.

قدس ماهشهر با پیروزی ۳ بر صفر وحدت چمران ماهشهر را از پیش رو برداشت و فاتح دربی بندر شد و دومین سه امتیاز خود را به دست آورد.

در پرگل‌ترین بازی هفته، قرمز پوشان ویس در ماهشهر با حساب ۴ بر صفر تیم پیروز این شهر را گلباران کرد و ۵ امتیازی شد تا برای رسیدن به جایگاه بالاتر امیدوارتر از قبل باشد.

تیم استقلال جوان سوسنگرد طبق برنامه استراحت داشت.

با پایان یافتن رقابت‌های لیگ برتر خوزستان در هفته چهارم، عقاب هندیجان با ۱۰ امتیاز صدر جدول را همچنان در اختیار دارد و آبی پوشان شوشتر با ۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفته است.

لیگ برتر باشگاه‌های خوزستان در فصل ۱۴۰۴ با شرکت ۱۳ تیم در یک گروه از ششم مهر سال جاری آغاز شد و در پایان نیز تیم قهرمان به مسابقات زیرگروه باشگاه‌های کشور راه پیدا می‌کند.