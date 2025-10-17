پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفتهای که گذشت، بازار سرمایه روندی مثبت و رو به رشد را تجربه کرد و شاخص کل بورس با عبور از سطح سه میلیون واحد، امیدواری تازهای در میان فعالان بازار ایجاد کرد. با این حال، در روزهای پایانی هفته با اصلاح نسبی مواجه شد و دوباره به زیر این سطح بازگشت.
محمدرضا برگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره وضعیت اخیر بورس اظهار داشت: در مجموع عملکرد هفتگی بازار سرمایه نشان از افزایش ۱.۶ درصدی شاخص کل دارد.
وی افزود: ارزش معاملات در هفته گذشته به حدود ۱۴ همت رسید که در مقایسه با میانگین ۱۲ همتی هفته قبل، حاکی از افزایش قابل توجه حجم معاملات و تحرک بیشتر نقدینگی در بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت جریان ورود و خروج پول حقیقی گفت: «در طول این هفته، مجموع ورود پول حقیقی به بازار حدود دو هزار میلیارد تومان (معادل دو همت) بود. در ابتدای هفته، ورود نقدینگی حقیقیها پرقدرتتر بود، اما در روزهای پایانی، بهویژه چهارشنبه، شاهد خروج نسبی پول حقیقی از بازار بودیم. با این حال، برآیند کلی ورود نقدینگی حقیقیها در هفته گذشته مثبت ارزیابی میشود.»
برگی در تحلیل دلایل رشد اخیر بازار سرمایه تأکید کرد: «نقدینگی مهمترین عامل محرک بازار است. هرگاه جریان ورودی پول حقیقی به بازار تقویت میشود، تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته و در نتیجه شاخص کل نیز رشد میکند.»
وی همچنین افزود: «در هفته گذشته، بهبود ارزش معاملات، رشد تقاضا در صنایع بزرگ و بازگشت نسبی اعتماد سرمایهگذاران حقیقی، از جمله عوامل اصلی صعود بازار بود. با وجود اصلاح محدود در روزهای پایانی، بازار در مسیر متعادلتری قرار گرفته و نشانههای مثبتی از تداوم روند صعودی دیده میشود.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشمانداز هفته معاملاتی آینده تصریح کرد: «با توجه به افزایش حجم معاملات، ورود نقدینگی تازه و اصلاح کوتاهمدت پایانی هفته، انتظار میرود بازار در هفته آینده نیز شرایط مثبتی را تجربه کند. البته پایداری این روند بستگی به تداوم جریان ورودی پول و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی دارد.»
برگی در پایان تأکید کرد: «سرمایهگذاران بهتر است ضمن حفظ نگاه میانمدت، ترکیب متنوعی از صنایع بنیادی و شرکتهای صادراتمحور را در سبد خود مدنظر قرار دهند تا از نوسانات کوتاهمدت بازار آسیب نبینند.»