

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی امروز جمعه به صورت سرزده از روند ساخت نیروگاه زباله سوز ساری بازدید کرد و خواستار تسریع در تکمیل این طرح ناتمام شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه این طرح به نماد اراده مسئولان استان در حل مشکل پسماند تبدیل شده است، گفت:همه دستگاه‌های اجرای موظف هستند با تمام ظرفیت در تکمیل این طرح مشارکت داشته باشند





مهدی یونسی رستمی ادامه داد: جلسات متعددی ماه‌های اخیر برای پیگیری‌های و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برگزار و تلاش شد موانع پیش‌روی این طرح راهبردی برطرف شود.



او افزود: نباید اجازه داد تأخیر در زیرساخت‌های جانبی مانند راه و برق روند راه‌اندازی این طرح مهم را به تاخیر بیشتر بیندازد

ساخت نیروگاه ۴۵۰ تُنی زباله‌سوز ساری سال ۱۳۸۸ آغاز شد، اما این طرح مهم با توجه به پیشرفت فیزیکی مطلوب تاکنون به بهانه‌های مختلف بهره‌برداری نشده است