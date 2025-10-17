پخش زنده
زمینلرزهای با بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی شهرستان هویزه در خوزستان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۱۲:۳۹:۱۷ ظهر روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، حوالی شهرستان هویزه در استان خوزستان را لرزاند. این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی طول ۴۷.۸۶ و عرض ۳۱.۱۴ درجه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات اولیه، نزدیکترین شهرها به مرکز زمینلرزه شامل هویزه در فاصله ۴۱ کیلومتری، رافعی در فاصله ۵۱ کیلومتری و سوسنگرد در فاصله ۵۶ کیلومتری هستند.
همچنین این زمینلرزه در ۸۰ کیلومتری مرکز استان خوزستان (اهواز) و ۲۶۵ کیلومتری مرکز استان لرستان (خرمآباد) رخ داده است.