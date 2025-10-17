پخش زنده
امروز: -
بیش از ۷ هزار قلم انواع داروی قاچاق و داروی تاریخ گذشته در داروخانههای نهاوند کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون درمان شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: با تلاش پرسنل معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان بیش از ۷ هزار قلم انواع داروهای تقلبی، قاچاق و تاریخ گذشته در انبار برخی داروخانهها و مراکز غیر مجاز فروش دارو کشف شد.
یاسین زمانیان افزود: در این زمینه از ۶ ماهه ابتدای سال تاکنون ۱۵ مورد پلمب مراکز غیر مجاز که در امور درمان و فروش دارو از جمله مراکز زیبایی، دندانپزشکی، پزشکی و فروش دارو به شکل غیر مجاز فعالیت دارند، انجام شده است.
او تأکید کرد: همچنین جمع آوری بیش از ۱۰ مرکز غیر مجاز عرضه داروهای مخدر، قاچاق و غیر مجاز از دیگر فعالیتهای این معاونت است.
این مسئول تصریح کرد: در رابطه با کشف دارو هم ۷ نفر متهم، دستگر و با تکمیل پرونده در اختیاز محاکم قضایی قرار گرفتند.
زمانیان گفت: پلمب ۲ مطب مامایی، رسیدگی به بیش از ۱۰۰ فقره شکایت مردمی، همچنین جذب بیش از ۱۲ پزشک جراح و متخصص زنان و زایمان از دیگر فعالیتهای این معاونت است.
در شهرستان نهاوند حدود ۱۵۲ پزشک و ماما در ۶ رده پزشکی و درمانی فعالیت دارند.