به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، افشاری افزود : در این مناطق معدنی از سنگ‌های کم نظیر تا کانی‌های صنعتی و فلزات راهبردی مانند فسفات، نیکل، کرومیت، سیلیس و منگنز کم عیار وجود دارد.

وی گفت: این دستاورد مهم، گامی اساسی در راستای شناخت هرچه بیشتر ظرفیت های خدادادی و ایجاد تحولی عظیم در بخش معدن محسوب می‌شود.

افشاری افزود: توسعه این معادن جدید، علاوه بر تأمین خوراک اولیه مورد نیاز برای صنایع پایین‌دستی استان و کشور، زمینه‌ساز ایجاد صد‌ها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد و تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار مناطق مختلف استان دارد.

معاون معدنی صمت فارس گفت: با اکتشاف این معادن جدید ۵ درصد به ذخائر معدنی استان اضافه می‌شود .

افشاری افزود: در حال حاضر بیش از سه نیم ملیارد تن ذخائر معدنی در استان فارس وجود دارد