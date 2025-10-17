پخش زنده
امروز: -
فرماندار سمنان : تیم های نظارتی علاوه بر بازار انواع کالا بویژه نان و گوشت مرغ ، وضعیت اجاره بها و خدمات رسانی در حوزه گردشگری را رصد کنند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به معیشت و رفاه اقتصادی مردم، نظارت دقیق و رصد میدانی بازار و قیمتها را خواستار شد و گفت: مدیریت پخش گوشت مرغ و افزایش سهمیه شهرستان سمنان در این بخش ضروری است .
فرماندار سمنان همچنین بر نقش مؤثر اصناف در ارائه خدمات به گردشگران تأکید کرد و گفت: حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر سمنان فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی و معرفی ظرفیتهای شهرستان است.
وی با اشاره به روند افزایشی اجارهبها در پی مهاج تپذیری شهر ، نظارت ویژه بر این حوزه را الزامی دانست و از تعیین سه مکان در سطح شهر سمنان برای ایجاد بازارچه میوه و ترهبار خبر داد.
صمیمیان در ادامه بر نظارت مستمر بر نانواییها تأکید کرد و گفت: توجه به مطالبات نانوایان، ارتقای کیفیت نان و جلب رضایت شهروندان از اولویتهای جدی فرمانداری و دستگاههای نظارتی است.