مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر شمشیر بازی کشور، با حضور ۵۰۰ ورزشکار نوجوان از ۲۷ استان در سالن شهید صدوقی یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، برای نخستین بار مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر شمشیر بازی کشور، با حضور ۵۰۰ ورزشکار نوجوان از ۲۷ استان در سالن شهید صدوقی یزد آغاز شد.

این مسابقات توسط هیات شمشیربازی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان یزد به تفکیک دختران و پسران تا چهارم آبان ماه پیگیری و نفرات برتر معرفی و تجلیل می‌شوند.

در آیین افتتاحیه این المپیاد که جمعی از مسئولان، ورزشکاران و خانواده‌ها حضور داشتند مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد به اهمیت برگزاری این المپیاد در شناسایی استعداد‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع استعدادیابی و توجه به آموزش و ارتقای رشته‌های ورزشی در اولویت است.

سید احمد هاشمی یزد را قطب شمشیربازی کشور ذکر کرد که تاکنون برای تعالی این رشته و تقویت تیم‌ها اقدامات فرهنگی و ورزشی خوبی انجام شده است.

همچنین رییس هیات شمشیربازی استان یزد گفت: برگزاری المپیاد استعداد‌های برتر نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تقویت تیم‌های ملی در آینده دارد.

سید علیرضا آسایش یکی از برنامه‌های محوری هیات شمشیربازی استان یزد، را موضوع استعدادیابی، برگزاری مسابقات مستمر و میزبانی در طول سال ذکر کرد.

همچنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد از دست اندرکاران برگزاری این المپیاد باشکوه در استان یزد تشکر کرد و تداوم اینگونه برنامه‌ها را خواستار شد.

فاطمه دانش افزود: توجه به فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی بانوان و ایجاد شور و نشاط در بین دختران ورزشکار کاری مهم است و باید برای رشد برنامه‌های ورزشی همه تلاش کنند.

در این آیین بعد از اجرای چندین برنامه فرهنگی و ورزشی، شرکت کنندگان رقابت خود را در المپیاد استعداد‌های برتر شمشیربازی به صورت رسمی با حضور مربیان و استعدادیابان آغاز کردند.

هم‌اکنون حدود یک هزار شمشیرباز در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر آنان عضو تیم‌های ملی هستند.