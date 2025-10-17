پخش زنده
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر شمشیر بازی کشور، با حضور ۵۰۰ ورزشکار نوجوان از ۲۷ استان در سالن شهید صدوقی یزد آغاز شد.
این مسابقات توسط هیات شمشیربازی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان یزد به تفکیک دختران و پسران تا چهارم آبان ماه پیگیری و نفرات برتر معرفی و تجلیل میشوند.
در آیین افتتاحیه این المپیاد که جمعی از مسئولان، ورزشکاران و خانوادهها حضور داشتند مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد به اهمیت برگزاری این المپیاد در شناسایی استعدادها اشاره کرد و گفت: موضوع استعدادیابی و توجه به آموزش و ارتقای رشتههای ورزشی در اولویت است.
سید احمد هاشمی یزد را قطب شمشیربازی کشور ذکر کرد که تاکنون برای تعالی این رشته و تقویت تیمها اقدامات فرهنگی و ورزشی خوبی انجام شده است.
همچنین رییس هیات شمشیربازی استان یزد گفت: برگزاری المپیاد استعدادهای برتر نقش مهمی در شناسایی ظرفیتها و کمک به تقویت تیمهای ملی در آینده دارد.
سید علیرضا آسایش یکی از برنامههای محوری هیات شمشیربازی استان یزد، را موضوع استعدادیابی، برگزاری مسابقات مستمر و میزبانی در طول سال ذکر کرد.
همچنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد از دست اندرکاران برگزاری این المپیاد باشکوه در استان یزد تشکر کرد و تداوم اینگونه برنامهها را خواستار شد.
فاطمه دانش افزود: توجه به فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بانوان و ایجاد شور و نشاط در بین دختران ورزشکار کاری مهم است و باید برای رشد برنامههای ورزشی همه تلاش کنند.
در این آیین بعد از اجرای چندین برنامه فرهنگی و ورزشی، شرکت کنندگان رقابت خود را در المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی به صورت رسمی با حضور مربیان و استعدادیابان آغاز کردند.
هماکنون حدود یک هزار شمشیرباز در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر آنان عضو تیمهای ملی هستند.