هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کوراش، ویژه دختران در اردوگاه تیمهای ملی در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد از صبح امروز جمعه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس انجمن کوراش خراسان شمالی گفت: در این دوره از رقابتها ۹۰ ورزشکار از ۱۸ استان در چهار وزن منفی ۴۴، منفی ۴۸، منفی ۵۷ و مثبت ۶۳ با هم به رقابت میپردازند.
دلیریان افزود: رقابت بانوان عصر امروز جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان میرسد و رقابتهای کوراش پسران پنج شنبه و جمعه هفته آتی در هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار خواهد شد.