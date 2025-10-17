هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کوراش، ویژه دختران در اردوگاه تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد از صبح امروز جمعه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس انجمن کوراش خراسان شمالی گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۹۰ ورزشکار از ۱۸ استان در چهار وزن منفی ۴۴، منفی ۴۸، منفی ۵۷ و مثبت ۶۳ با هم به رقابت می‌پردازند.

دلیریان افزود: رقابت بانوان عصر امروز جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان می‌رسد و رقابت‌های کوراش پسران پنج شنبه و جمعه هفته آتی در هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار خواهد شد.