به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهرماه در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس، برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد هنری معرفی شدند.

در این دوره به میزبانی شهرستان شاهین شهر، آثار نمایشی در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی و در محور‌های ادبیات کهن و معاصر، موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ملی به رقابت پرداختند که از مجموع ۵۶۴ اثر ارسالی از سراسر کشور، ۲۲ اثر به بخش نهایی راه یافتند.

قطب‌الدین صادقی، هادی مرزبان، رضا کشانی، شهره سلطانی و الیکا عبدالرزاقی از داوران این دوره از جشنواره بودند، که در بخش نمایشنامه‌نویسی، کامران شهلایی از تهران با اثر «خواب و خون» رتبه نخست، امین پناهی از اصفهان با نمایشنامه «آغا محمد» رتبه دوم و امیر مهبودی از شیراز با اثر «لب آب» رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش موضوعی دفاع از میهن و تمامیت ارضی نیز کورش نیک‌پیام از اصفهان برای نمایشنامه «تصمیم» شایسته تقدیر شناخته شد و در بخش کودک و نوجوان، احسان جانمی از اصفهان با اثر «یک تن» عنوان برتر را کسب کرد.

مرجان قاسمی برای بازی در نمایش «چهل‌تیکه» از دهلران رتبه نخست و مریم هاشمی از یزد برای بازی در نمایش «نامیران» رتبه دوم بخش بازیگری زن را از آن خود کردند، و سیدپویا امامی از فلاورجان برای نمایش «کوران» و مهدی داوودی از بوشهر برای نمایش «آنچه بود نه آنچه بود» به ترتیب در جایگاه اول و دوم بازیگر نقش اول مرد قرار گرفتند.

در بخش کارگردانی، رتبه نخست به نمایش «آنچه بود نه آنچه بود» از بوشهر و رتبه دوم به نمایش «کوران» از فلاورجان تعلق گرفت، همچنین نمایش «کوران» به عنوان اثر برگزیده برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.

هیئت داوران در بخش‌های طراحی صحنه، گریم و موسیقی نیز از چند اثر تقدیر به عمل آورد.

طراحی صحنه نمایش «کوران»، گریم نمایش «زال و رودابه» و موسیقی نمایش «چهل‌تیکه» از جمله مواردی بود که در این بخش‌ها مورد تجلیل قرار گرفت.

در بخش تجلیل از پیشکسوتان، مالک آبسالان از دهلران برای نمایش «چهل‌تیکه» به عنوان بازیگر پیشکسوت مورد قدردانی ویژه قرار گرفت.