همزمان با تشدید تحرکات گروه‌های تروریستی در امتداد مرز افغانستان، نیرو‌های امنیتی پاکستان در چند عملیات گسترده در ایالت خیبر پختونخوا موفق شدند بیش از ۸۴ عضو گروه تروریستی موسوم به «فتنه‌الخوارج» را از پای درآورند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «روزنامه دنیا»؛ در یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌های اخیر نیرو‌های امنیتی پاکستان با تروریست ها، تلاش گسترده تروریست‌های عضو گروه ممنوعه تحریک طالبان (تی تی پی) برای نفوذ از خاک افغانستان به منطقه «مهمند» با واکنش قاطع نیرو‌های پاکستانی مواجه شد.

در این عملیات که چندین ساعت به طول انجامید، حدود ۴۵ تا ۵۰ مهاجم تروریست کشته شدند.

به‌گفته‌ی منابع میدانی افراد مسلح تلاش داشتند از آتش‌بس موقت میان اسلام‌آباد و کابل برای نفوذ و اجرای حملات در داخل پاکستان سوء استفاده کنند.

ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد: در سه عملیات اطلاعات محور دیگر در مناطق «اسپین‌وام» «وزیرستان جنوبی» و شهر «بنو» در مجموع ۳۴ تروریست دیگر مرتبط با گروه «فتنه الخوارج» کشته شدند.

مقامات بلندپایه پاکستان از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در بیانیه‌های خود با تمجید از نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی، تاکید کردند، عملیات‌های اخیر نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ناامنی در مناطق مرزی داشته است.

به‌گفته تحلیل‌گران امنیتی افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در مناطق هم‌مرز با افغانستان، نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن وضعیت امنیتی در سطح منطقه است؛ وضعیتی که ضرورت همکاری مؤثرتر میان کشور‌های هم‌جوار برای مقابله با تهدید مشترک تروریسم را بیش از پیش برجسته می‌کند.