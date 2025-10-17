

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس روی میز هوپس قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۷ مهر به میزبانی انگلیس و در شهر شفیلد برگزار می‌شود. یاسین شعاری یکی از ۳ پینگ پنگ باز آسیایی در فهرست بازیکنان شرکت کننده در این رقابت‌هاست.

قرار بود شعاری همراه با محسن شیشه گر‌ها (مربی) چهارشنبه برای حضور در رقابت‌های هوپس جهانی عازم انگلیس شود، اما صادر نشدن ویزا منجر به لغو سفر وی و غیبتش در مسابقات جهانی شد.

این در حالی است که شعاری به عنوان قهرمان هوپس آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی این بخش شده بود. این پینگ پنگ باز نوجوان ایران که تنها ۱۱ سال دارد، دو ماه پیش در رقابت‌های هوپس آسیا به میزبانی لائوس، با کسب ۹ برد متوالی به عنوان قهرمانی دست یافت.

شعاری در نیمه نهایی مسابقات لائوس برابر نماینده مالزی پیروز شد سپس در فینال حریفی از ژاپن را شکست داد و قهرمانی خود در رقابت‌های تنیس روی میز هوپس آسیا را تکرار کرد.