امام جمعه موقت همدان بر لزوم رسیدگی به معیشت مردم تاکید کرد و از مسئولان سه قوه خواست با همفکری، مشکلات اقتصادی را رفع کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله موسوی اصفهانی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه همدان گفت: نمی‌شود کالایی امروز یک قیمت داشته باشد و فردا دو برابر شود، این بی‌ثباتی مردم را خسته کرده است، باید مسئولان پاسخ دهند که نظارت‌ها کجاست و چرا اقشار کم‌درآمد باید قربانی شوند.

او در ادامه به مسأله حجاب پرداخت و تأکید کرد: حجاب از مسائل قرآنی و اسلامی و همانند نماز و روزه واجب شرعی است.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه تورم یا مشکلات اقتصادی نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به حجاب شود، تصریح کرد: اینکه بگوییم، چون گرانی هست، پس دیگر رعایت حجاب نمی‌کنیم، مانند آن است که بگوییم، چون از کسی ناراحتیم، دیگر نماز نمی‌خوانیم یا روزه نمی‌گیریم.

آیت الله موسوی اصفهانی با تأکید بر نقش محوری مقام معظم رهبری در روز‌های بحرانی، گفت: اگر هدایت‌ها و تصمیم‌های به‌موقع رهبری نبود، کشور در ماجرای جنگ ۱۲ روزه و حملات دشمن دچار آشفتگی می‌شد.

او افزود: دشمنان، فرماندهان و دانشمندان ما را هدف گرفتند تا کشور را به هرج‌ومرج بکشانند، اما با تدبیر رهبری، پرچم انقلاب بر زمین نماند.

خطیب جمعه همدان، مذاکره با آمریکا و اروپا را بی‌فایده دانست و تصریح کرد: ۱۰ سال مذاکره کردند، اما در نهایت برجام را پاره کردند، زیرا این کشور‌ها اهل مذاکره واقعی نیستند.

آیت الله موسوی اصفهانی از رئیس‌جمهور به‌دلیل مواضع قاطع در سازمان ملل و دفاع از ایران اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا قدردانی و تأکید کرد: رئیس‌جمهور در محکوم کردن حملات ناحق دشمنان مواضع شجاعانه‌ای داشتند، اما انتظار می‌رود در موضوع حجاب و پاکی جامعه نیز به شکل شفاف سخن بگویند و از این ارزش دینی دفاع کنند.

او در ادامه به فراخوان‌های مشکوک فضای مجازی اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی از این دعوت‌ها ظاهر جذابی داشته باشند، اما باید دید منشأ آنها کجاست، اگر از سوی مقام معظم رهبری و نظام اسلامی نباشد، نباید دنباله‌روی کرد.

خطیب جمعه همدان در ادامه از نیرو‌های انتظامی قدردانی و تأکید کرد: امنیت جامعه در سایه تلاش شبانه‌روزی این عزیزان تأمین می‌شود، اگر این نیرو‌ها نبودند، ما نه امنیت جانی و نه آرامش اجتماعی داشتیم.

آیت الله موسوی اصفهانی با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: همه گروه های جامعه باید به این واجب الهی توجه کنند، فرهنگ‌سازی لازم است، اما در کنار آن باید اقدام عملی هم انجام شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه برگزاری نماز باران خبر داد و افزود: با توجه به کم‌بارانی اخیر، از مردم خواسته شده است روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه روزه بگیرند و عصر چهارشنبه در نماز باران شرکت کنند.