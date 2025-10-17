پخش زنده
ارتباط و پیوند ملت ایران و مردم افغانستان گسسته نخواهد شد و با مهاجر ستیزان برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در آئین تجلیل از نقشآفرینان جهادی در میزبانی کریمانه مهاجران با عنوان «خادمان همدلی و مهربانی» در مشهد گفت: متاسفانه تبلیغات منفی با موضوع مهاجرستیزی وجود دارد که در برابر این اقدامات با تشکیل قرارگاه رسانهای مقابله کردهایم.
نادر یاراحمدی با بیان اینکه جدایی دو ملت همسایه و همزبان ایران و افغانستان امکان پذیر نیست،افزود: مسئولان در موضوع اتباع خارجی بر رفتار کریمانه اصرار و تاکید دارند و همینگونه هم عمل میشود.
وی با بیان اینکه برگههای سرشماری قدیمی اتباع را فاقد اعتبار است؛ادامه داد: برخی سودجویان از اتباع خارجی مقیم کشور سودجویی میکنند که تاکید میکنیم در صورت مواجهه با مشکلی به ادارات اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کنند.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: پیوند ملت ایران و افغانستان گسستنی نیست
معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی نیز گفت: امروز امنیت پایدار، محصول ایمان، مردمباوری و حضور میدانی نیروهای جهادی و مردمی در کنار دستگاههای اداری و اجرایی است.
امیرالله شمقدری افزود: خدمت در مسیر تکریم و بازگشت عزتمندانه مهاجرین جلوهای از میزبانی ایرانی و ایمان اسلامی است.
در این همایش ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورتگرفته در اردوگاههای حسنآباد شاندیز و سفیدسنگ فریمان و پایانه مرزی دوغارون از تلاشهای بیوقفه نهادهای مردمی، گروههای جهادی و دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات انسانی، فرهنگی و لجستیکی به مهاجرین قدردانی شد.
همچنین از مجموعهای از مواکب، تشکلهای فرهنگی، گروههای جهادی که در ایام اجرای طرح بازگشت داوطلبانه اتباع خارجی و میزبانی از زائران دهه پایانی صفر با حضور فعال در اردوگاهها و مواکب خدمت رسان نقشآفرینی کرده بودند با اهدای تندیس یادبود همایش «خادمان همدلی و مهربانی» قدردانی شد.