به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،‌ نماینده ولی فقیه در خطبه های نماز این هفته با اشاره به مناسبت های روز گفت: امروز مصادف با نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی است و بیش از هفتاد سال است این مردم مظلوم مسلمان و بی گناه زیر ظلم و شکنجه استکبار جهانی و رژیم صهیونیست قرار گرفتند.

آیت الله حسینی افزود: حدود دو سال مردم غزه زیر شدیدترین بمباران ها هم جان و هم خانه های خود را از دست داده‌اند و امروز بر ویرانه هایی که هیچ جای زندگی ندارند رها شدند و زمانی همه چیز ویران و نابود شد ترامپ جنایتکار تاریخ برای ایجاد صلح آمد.

وی اضافه کرد: اگر این جنایتکاران جهان صلح دوست بودند و کمی انسانیت داشتند در طی این مدت که این مردم مظلوم زیر بمباران نابود شدند چرا اقدام نکردند چرا هر وقت رای بر توقف جنگ داده می شد آمریکا وتو می کرد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به توقف جنگ در غزه گفت: استکبار چون به اهداف شوم خود یعنی خلع سلاح و نابودی حماس دست نیافت مجبور به صلح شدند و مردم جهان علیه این ظلم قیام کردند .

آیت الله حسینی افزود: ما هنوز اعتمادی به این صلح نداریم شاید وقتی اسرا رو پس گرفتند دوباره عملیات سخت خود را آغاز کنند و به جنایت های خود برگردند و وظیفه مسلمانان و همه آزادی خواهان جهان ایستادگی در برابر رژیم های جبار و ستمگر است.

وی با اشاره به روز تربیت بدنی ورزش بیان داشت باید ورزش و تربیت بدنی را پاس بداریم و همانطور که باید روح را درست تربیت و پرورش دهیم از بدن هم باید مراقبت کنیم.

نماینده ولی فقیه با اشاره به روز صادرات گفت:صادرات نماد پویایی تولید و رشد اقتصادی یک منطقه است.

آیت الله حسینی افزود: هشتاد درصد صادرات ما بیشتر برپایه نفت و گاز است ولی خام فروشی صحیح نیست که ما مواد خام را با ارزان ترین قیمت صادر و بعد با گران ترین قیمت محصولات حاصل از آن را وارد کنیم .

وی در پایان با اشاره به نشست شرم الشیخ و صلح غزه گفت: در این جلسه همه دیدند که ترامپ چقدر خود را برتر می دانست و هر که را هم می دید یک طعنه ای می زد و مسئولان ما با تدبیر در این نشست حضور پیدا نکردند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ما نمی توانیم جایی که جنایتکاران جنگی علیه ملت ما اقدام جنگی کردند روی یک میز بنشینیم.

آیت الله حسینی گفت: چیزی که این جنایتکاران را وادار به صلح جهانی و منطقه ای کرد مقاومت مردم مظلوم غزه و بیداری جهانی بود که شکل گرفت.