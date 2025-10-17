به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز در خبری اعلام کرد: مولوی عبدالکبیر وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیداری با محمدرضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت مهاجران افغان در ایران و تحولات تازه در منطقه گفت‌و‌گو کرد.

در جریان این دیدار به نقل از وزارت امورمهاجرین افغانستان، آقای بهرامی با اشاره به گسترش روابط اقتصادی میان تهران و کابل گفته است: جمهوری اسلامی تصمیم دارد برای دویست هزار تبعه افغان، ویزای کار صادر کند.

او همچنین نسبت به تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت: در صورتی که حکومت افغانستان موافقت کند، ایران آمادگی دارد نقش میانجی را برای حل اختلافات میان کابل و اسلام‌آباد ایفا کند.

آقای بهرامی روز گذشته نیز با سراج الدین حقانی وزیر کشور افغانستان در خصوص تحولات اخیر در منطقه و امنیت مرزی دو کشور گفت‌و‌گو کرد.