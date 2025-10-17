پخش زنده
وزارت مهاجرین افغانستان از قول مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه کشورمان از صدور دویست هزار روادید کار برای اتباع افغانستان در ایران خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز در خبری اعلام کرد: مولوی عبدالکبیر وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیداری با محمدرضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت مهاجران افغان در ایران و تحولات تازه در منطقه گفتوگو کرد.
در جریان این دیدار به نقل از وزارت امورمهاجرین افغانستان، آقای بهرامی با اشاره به گسترش روابط اقتصادی میان تهران و کابل گفته است: جمهوری اسلامی تصمیم دارد برای دویست هزار تبعه افغان، ویزای کار صادر کند.
او همچنین نسبت به تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت: در صورتی که حکومت افغانستان موافقت کند، ایران آمادگی دارد نقش میانجی را برای حل اختلافات میان کابل و اسلامآباد ایفا کند.
آقای بهرامی روز گذشته نیز با سراج الدین حقانی وزیر کشور افغانستان در خصوص تحولات اخیر در منطقه و امنیت مرزی دو کشور گفتوگو کرد.