به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان در نشست ستاد انتخابات استان گفت: هدف ما افزایش مشارکت، هم در کمّیت و کیفیت داوطلبان و هم در تعداد رأی‌دهندگان است. هرچه انتخابات سالم‌تر برگزار و آراء دقیق‌تر خوانده و اعلام شود، نتیجه، واقعی‌تر و سلامت کار، اثبات‌شده‌تر خواهد بود.

سید محمدرضا موالی‌زاده، راهبرد کلان استانداری را «شناسایی و تقویت عوامل منطقه‌ای افزایش مشارکت» عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: تمام تلاش ما معطوف به این است که با درنظرگرفتن شرایط خاص هر منطقه، موانع مشارکت را شناسایی و با خلاقیت و تدبیر، آنها را رفع کنیم. افزایش مشارکت یک اولویت و دغدغه همیشگی برای ماست که مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، راهکار‌های عملیاتی از جمله پشتیبانی فنی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات، تأمین و ارسال به‌موقع صندوق‌های سیار برای مناطق عشایری و سخت‌گذر و فعال‌سازی سامانه‌های پاسخگویی به شکایات انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است.

موالی‌زاده در ادامه با اشاره به جلسه مشروح با فرمانداران استان، بر لزوم پایبندی به چارچوب‌های ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح تأکید کرد و گفت: روند اجرایی انتخابات، شامل زمان‌بندی مراحل ثبت‌نام، تشکیل هیئت‌های اجرایی و نظارت و نیز برگزاری خودِ انتخابات، به‌طور کامل تعریف و ابلاغ شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم استان در این رقابت سالم، حضوری پرشور و فعالانه داشته باشند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون، برای امکان ثبت‌نام باید استعفای خود را تا پایان ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ارائه و تأیید مرجع مربوطه را دریافت کرده باشند.

ثبت‌نام عمومی داوطلبان نیز از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و رعایت این مهلت‌های قانونی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی است.