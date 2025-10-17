پخش زنده
خطیب نماز جمعه قم با بیان اینکه داشتن ایران قوی در پرتو توکل بر خدا و داشتن اقتصاد قوی و منسجم معنا پیدا میکند گفت: اقتصاد قوی اقتصادی ست که متکی بر ظرفیتهای درونی، سرمایه انسانی کارآمد و پیوند هوشمند با اقتصاد منطقه و جهان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله محمد سعیدی گفت: اقتصاد توانمند پشتوانه امنیت ملی و زمینهای برای توسعه علم ارتقای سطح زندگی، استقلال سیاسی و پیشروی تمدنی است.
وی افزود: کشوری که از نظر اقتصادی ضعیف باشد در سایر عرصهها هم آسیبپذیر خواهد بود.
خطیب نماز جمعه قم ادامه داد: تحقق اقتصاد پویا بدون مشارکت مردم، نظارت حاکمیت و حضور فعال بخش خصوصی غیر ممکن است.
آیت الله سعیدی افزود: اقتصادی که در برابر تهدیدها آسیب ناپذیر باشد موتور پیش برنده ایران قویست.
زیست عفیفانه تکلیفی همگانی
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: زیست عفیفانه در نگاه اول وظیفه الهی و تکلیفی همگانی برای آحاد مردم و حق مسلم هر انسانی است.
امام جمعه قم افزود: این تکلیف مختص گروه یا جنس خاصی نیست، بلکه مردان و زنان مسلمان، نخبگان، مسئولان، نهادهای فرهنگی، رسانهها و خانوادهها هم در قبال زیست عفیفانه مسئولیت دارند.
آیت الله سعیدی گفت: آقا و خانمی که با رعایت حریم شرع مقدس و حریم اخلاقی با پوشش مناسب وارد جامعه میشوند در حقیقت به یک فریضه اجتماعی عمل میکنند، چرا که رعایت پوشش مناسب یک انتخاب شخصی نیست بلکه انجام مسئولیتی بزرگ در برابر جامعه است.
وی با بیان اینکه تکرار دروغ مذاکره توسط رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد گفت: ایران در حال مذاکره غیر مستقیم با آمریکا بود که که اسرائیل به ایران حمله کرد و منظور آمریکا از مذاکره تحقیر ملتها در برابر نظام سلطه آمریکاست.