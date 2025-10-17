رییس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی زنجان گفت: همزمان با سراسر کشور۱۰۴ کاندیدا نهمین انتخابات نظام پزشکی شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی زنجان امروز در حاشیه برگزاری نهمین انتخابات نظام پزشکی، گفت:همزمان با سراسر کشور ۱۰۴ کاندیدا در نهمین انتخابات نظام پزشکی شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده رقابت می‌کنند که از این تعداد ۴۱ کاندیدا به شهر زنجان اختصاص دارد.

این انتخابات در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده درحال برگزاری است.

این انتخابات در دو شهرستان ماهنشان و طارم نیز به صورت مجزا صندوق قرار داده شده است که زیرمجموعه هیات مدیره شهرستان زنجان به شمار می‌روند.

برگزاری این رویداد به صورت الکترونیکی و حضوری، رضایتمندی گروه‌های هدف را به دنبال داشته و با استقبال مواجه شده است.

مشارکت گروه‌های دندانپزشکی، داروسازی و ماما‌ها در این انتخابات

در شهرستان زنجان دوهزار و ۴۵۳نفر واجد شرایط رای برای شرکت در این دوره از انتخابات هستند.

در شهر‌های ابهر، خدابنده و خرمدره نیز به ترتیب ۴۷۰، ۲۴۷ و ۱۴۶ نفر واجدین شرایط رای‌دهی هستند.

شهرستان زنجان و دیگر شهرستان‌های کشور که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت هستند، در این روز ۱۷ نفر هیات مدیره انتخاب می‌کنند و در سایر شهرستان‌ها، ۱۰ نفر هیات مدیره انتخاب می‌شوند.

مکان‌های رای‌دهی در مرکز همایش‌های بین‌المللی روزبه زنجان و در شهر‌های خدابنده، خرمدره و طارم در بیمارستان امیرالمومنین، بوعلی سینا و شهدای طارم و در شهر‌های ابهر و ماهنشان در شبکه بهداشت و درمان درحال برگزاری است.