محمود داوود آبادی گفت: من بعد از سال‌ها نوشتن درباره دفاع مقدس و شهدای مدافع وطن، هم‌اکنون حدود ۵۰ کتاب دیگر در دست تهیه دارم که امیدوارم بتوانم به مرور منتشر کنم.

محمود داوود آبادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به سابقه طولانی خود در ثبت خاطرات دفاع مقدس گفت: من از نوجوانی وارد جبهه شدم و با تجربه‌ای که از آن دوران به دست آوردم، اولین کتابم را سال ۱۳۶۹ با عنوان «یاد یاران» منتشر کردم.

وی افزود: خوشبختانه آن کتاب مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و تشویق ایشان انگیزه بزرگی برای ادامه نوشتن به من داد.

آقای داوود آبادی گفت: هم‌اکنون حدود ۵۰ کتاب دیگر در دست کار دارم که بیشتر درباره شهدا و حوادث دفاع مقدس و لبنان هستند. ان‌شاءالله بتوانم این آثار را منتشر کنم تا نسل جوان با روحیه و فداکاری شهدا آشنا شود.

این نویسنده دفاع مقدس افزود: نوشتن برای من ادامهٔ روایتگری و پاسداشت حماسه شهداست. این کتاب‌ها نه تنها خاطرات جنگ، بلکه درس‌هایی از ایثار و مقاومت برای نسل‌های بعد خواهند بود.

محمود داوود آبادی تا کنون ۴۵ با موضوع دفاع مقدس به رشته تحریر درآوده است.