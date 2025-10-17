پخش زنده
امروز: -
حدیث بیتاللهی و سمانه هدی اق قلعه ملیپوشان کشورمان در دسته ۸۶ کیلوگرم در ششمین روز از رقابتهای قهرمانی جهان پاراوزنهبرداری در رده بزرگسالان، به مصاف حریفان خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمانه هدی در حرکت نخست خود موفق به مهار وزنه ۱۰۸ کیلوگرمی شد، اما در تلاشهای دوم و سوم از مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی باز ماند و در نهایت در جایگاه اول گروه C این دسته وزنی قرار گرفت.
حدیث بیتاللهی نیز در تلاشهای اول و دوم خود موفق به مهار وزنه ۱۰۰ و ۱۰۵ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۰۸ کیلوگرمی باز ماند و در جایگاه چهارم گروه C ایستاد.
در ادامه این رقابتها احمد امینزاده و مهدی صیادی در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم، عصر امروز به مصاف حریفان میروند.