امام جمعه تکاب گفت:تلاش مستمر غرب بر این است تا با تبلیغ و ترویج جاهلیت مدرن در جامعه عفت عمومی و هویت زن مسلمان را نشانه رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: جاهلیت مدرن مقصد و منظورش ابطال هویت زن در جامعه است.

وی گفت: بانوان ما با پیشه کردن زیست عفیفانه نقشه دشمنان در به انحراف کشاندن هویت زن مسلمان را نقش بر آب کنند.

خطیب جمعه تکاب افزود: هدف دشمن به انحراف کشیدن بانپان جامعه و تغییر در جامعه دینی ماست و حفظ حجب و حیا و عفت از سوی بانوان نقشه شیطانی آنان را خنثی خواهد ساخت.

امام جمعه تکاب افزود: در نمایش تئاتر گونه صلح شرم الشیخ اهداف پنهان و شوم آمریکا پیاده شده و قصد آنها تطهیر چهره زشت آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه و جهان است.

وی گفت: تحقیر کشور‌های عربی منطقه و پیشبرد اهداف شوم آمریکایی صهیونی از اهداف دیگر این نمایش صلح در منطقه است.

امام جمعه تکاب گفت: متأسفانه تعدادی از دول عربی منطقه فقط بفکر خوش گذرانی خود هستند و برد تیم ملی آنان بیشتر از فلسطین برایشان اهمیت دارد.