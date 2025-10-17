نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز گفت: تنها راه ایستادن در مقابل دشمنان قدرتمند شدن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله دژکام گفت: هرچند به لطف خدای متعال در عرصه نظامی قوی هستیم؛ اما باید قوی‌تر شویم و در دیگر عرصه‌ها مانند عرصه اقتصادی، فرهنگی، عرصه دیپلماسی و عرصه‌های علم و فناوری هم قدرتمند شویم.

آیت الله دژکام با اشاره به سالروز شهادت شهید یحیی سنوار از رهبران مبارز حماس گفت: طوفان الاقصی نتیجه یکی از برنامه‌های این شهید بزرگوار بود که فلسطین را به عنوان مسأله اول دنیا یکبار دیگر در جهان مطرح کرد

امام جمعه شیراز با اشاره به آتش بس در غزه گفت: آمریکا و رژیم صهیونی پس از دوسال مجبور شدند از یک باریکه‌ای به نام غزه عقب نشینی کنند و این یعنی دشمن در برابر مقاومت به جایی نرسید و جرات هم ندارند به این شکست اعتراف کنند.

آیت الله دژکام بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای تقویت پایه‌های قدرت ملی در ابعاد مختلف تاکید کرد و گفت: برای حرکت در مسیر توسعه باید اهداف مشخص و برنامه ریزی دقیقی داشت.

امام جمعه شیراز بیان کرد: همکاری و همت جمعی برای اصلاح امور، تقویت روحیه اخلاقی و دینی، و تلاش برای رفع مشکلات جامعه سبب خواهد شد جامعه‌ای عادل، سالم و توسعه یافته داشته باشیم.