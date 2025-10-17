به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی امام جمعه موقت شهرستان نقده اقامه شد.

امام جمعه موقت شهرستان نقده با اشاره به افزایش طلاق و ازدواج سفید افزود: برخی خانواده بدون توجه به آینده فرزندان با ازدواج آنها در سنین پایین موافقت میکنند که باعث افزایش طلاق شده است به همین دلیل پایه‌های کانون خانواده ضعیف شده و والدین باید با شناخت کامل و با رعایت اصول و قوانین اسلامی در راستای تشکیل خانواده فرزندان خود، کمک حال آنان باشند.

حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ و مصر تصریح کرد: ترامپ با ایران هراسی و ترساندن کشور‌های منطقه به دنبال فروش سلاح‌های خود و حضور عملی در منطقه، ایجاد جنگ و تنش، تشکیل ناتوی فرهنگی و حمایت از غده سرطانی رژیم غاصب است و تا بدست آوردن اهداف مورد اشاره همانند زالوی خونخوار کشور‌های منطقه را به چالش خواهد کشید.

سفارش به تقوای الهی، اشاره به روز جهانی جامعه فقیر و روز جهانی نسل کشی کودک فلسطین از دیگر خطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.