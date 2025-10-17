به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عادل پور با اشاره به افزایش معضل سگ‌های ولگرد در شهرهای مختلف کشور از جمله خرمشهر گقت: قانون جمع آوری سگ های بدون صاحب باید به نفع سلامت عمومی مردم بازنگری شود تا قابلیت اجرا و نظارت مؤثر داشته باشد.

او با اشاره به اینکه ضعف نظارت و ناکارآمدی قانون فعلی موجب رشد جمعیت سگ‌های ولگرد و بروز حوادث ناگوار در مناطق شهری شده است افزود: متولیان امر باید از

رهاسازی سگ‌های جمع‌آوری‌شده در شهرهای دیگر جلوگیری کنند و سلامت شهروندان را در اولویت قرار دهند.

حجت‌الاسلام عادلپور در بخش دیگری از خطبه‌ها به پایان برجام و فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی پرداخت و گفت: اعتماد به غرب و آمریکا سراب است؛ تمدن غرب ذاتاً بر پایه فریب و نیرنگ بنا شده است.

خطیب جمعه خرمشهر افزود: پایان برجام آغاز دوران اقتصاد غیرشرطی است و فرصتی برای خوداتکایی و خلاقیت اقتصادی کشور فراهم کرده است.

امام جمعه خرمشهر همچنین **پیروزی مردم غزه** در برابر رژیم صهیونیستی را نشانه مقاومت و اراده ملت‌ها دانست و با اشاره به **اجلاس شرم‌الشیخ**، عدم حضور ایران در آن را تصمیمی «درست و عزتمندانه» عنوان کرد.