به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ،در این مراسم نورعلی کاظمی با قدردانی از همدلی خوب شهرستان لنده در این کار بزرگ گفت: بیش از یک سال است که فرزند دلبندمان هانا کاظمی دختر چهارساله‌ای که در حادثه تلخ رانندگی فوت کرد می‌گذرد؛ لذا باتوجه‌به مشکلات زیرساختی در قبرستان با نیت خیری که داشتیم اقدام به جانمایی سقاخانه کردیم.

کاظمی گفت: برای ساخت این سقاخانه بیش از ۱۱ میلیارد ریال هزینه کردیم که در این اقدام خیر شهرداری، اعضای شورای شهر، برخی از خانواده‌های متمدن شهرستان ما را همراهی و همکاری کردند.

وی افزود: امیدواریم این موقوفه خیر سنگ بنای باشد برای خدمت بیشتر به مردمی که در همه شرایط در کنار ما و همشهریان عزیز هستند.

حجت السلام سید هدایت محمودی اصل گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که دین مبین اسلام همراه به انجام آن تأکید کرده است بحث توجه به وقف است.

امام‌جمعه شهر لنده در این آیین خدا پسندانه گفت: وقف یکی از سنت‌های نیک و حسنه است که باید در بطن جامعه جاری و ساری شود.

وی افزود: باتوجه‌به اینکه در شهرستان لنده هیچ کارخانه یخی وجود ندارند؛ لذا ایجاد سقاخانه در قبرستان لنده به این کیفیت یک کار ارزشمند است.

محمودی اصل گفت: درگذشته نیز خانواده دستاران با ساخت غسالخانه و تجهیز کامل آن بنای خیری ارزشمند برای مردم این شهرستان ایجاد کردند و بعد از آن نیز با ساخت مصلی نماز و تجهیز آن یکی دیگر از اقدامات ارزشمندی است که صورت‌گرفته است.