امام جمعه موقت قزوین با تاکید بر توکل به خدا و ترویج معنویت به عنوان عوامل خنثیکننده توطئههای دشمن، گفت: امروز دشمن با تمام قوا در عرصههای اقتصادی، علمی و فرهنگی ورود پیدا کرده، اما با گسترش معنویت و عقلانیت، خوداتکایی را ادامه خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام سیدمهدی خضری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین، با بیان اینکه توکل به خدا و ترویج معنویت در جامعه از سوی روحانیت اهداف دشمن را ناکام میگذارد، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، امام راحل فرمودند "دشمن همه چیز را محاسبه کرده بود جز معنویت مردم را" و امروز نیز بدون شک با حرکت به سمت معنویت، توطئههای دشمن کاهش خواهد یافت.
وی، به ویژگی رهبران الهی در شناسایی فرصت و تهدیدهای آینده و برنامهریزی برای آن، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را مختص به این حوزه خواند و به سه مولفه کلیدی اشاره کرد و افزود: گردش علم از غرب به شرق و جذب نخبگان علمی به شرق جهان، گسترش اندیشه و نرمافزار مقاومت در دنیا که حضور پرچم فلسطین در ورزشگاههای جهان نماد آن است و همچنین انزوا و اضمحلال نظام سلطه که نمونه آن انزوای رژیم صهیونیستی و تغییر مسیر جهانی به نفع ایران را میتوان نام برد.
حجتالاسلام خضری با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد و تحریم طی سالهای گذشته، اظهار کرد: گفت: متاسفانه به تذکرات ایشان توجه لازم صورت نگرفت، در زمینه موشکی، با وجود پیشنهادهای خارجی، ایشان بر ساخت داخلی تاکید کردند و امروز مشاهده میکنیم که کشورمان در زمره کشورهای برتر در این حوزه به شمار میرود.
وی، جنگ روانی دشمن از داخل و خارج برای منحرف کردن دولت از مسیر پیشرفت را یکی از راهبردهای اصلی دشمن خواند و بر لزوم کمک به دولت در مقابله با این جنگ تاکید کرد.
امام جمعه موقت قزوین، نشست شرمالشیخ را نماد «سقوط کرامت و عقلانیت» دانست و هشدار داد: در دوره فساد، افراد وابسته به غرب قدرت میگیرند.
حجتالاسلام خضری، اظهار عجز را یک اشتباه راهبردی دانست و با تاکید بر مراقبت از نفوذ مدیران نالایق و حفظ اعتماد مردم، اضافه کرد: امروز ایران با رتبه ۱۷ علمی در جهان، سرعت و پیشرفت قابل توجهی داشته و دشمن تلاش میکند با تغییر محیط دانشگاهی، این روند را کند نماید.