امام جمعه یزد، اقدام ایران در تحریم اجلاس شرم الشیخ را حرکتی صحیح و در راستای نپذیرفتن تحقیر کشور در مقابل استکبار ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبه‌های نماز جمعه یزد که در مسجد ملااسماعیل یزد اقامه شد، با برشمردن سه اصل ولایت، اطاعت و مودت در رابطه با موضوع امامت و ولایت، آیاتی از قرآن کریم در این رابطه را یادآور شد و اظهار کرد: مودت که همان دوستی، تعلق خاطر و ایمان قلبی داشتن به ولایت است، پیش‌شرط شکل گرفتن اطاعت و اصل ولایت است.

وی با تاکید بر لزوم تحقق ایرانی قوی، گفت: خداوند در قرآن کریم بر قدرتمند شدن در برابر دشمنان تاکید دارد و بندگان خود را به دوری از ذلت و خواری سفارش کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد در رابطه با قدرتمند شدن در علم و اقتصاد گفت: هرچند کشور‌های استعمارگر و بیگانه قریب ۱۰۰ سال ایران را از پیشرفت در علوم بازداشتند، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد سرعت گرفتن در این حوزه بوده‌ایم و امروز باید تلاش کنیم کشورمان را در علوم مختلف به کشوری پیشتاز در جهان تبدیل کنیم.

وی در همین رابطه به موضوع ترویج تفکر و تعقل در بین دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: افزایش توان علمی، موجب پیشرفت کشور در تمام حوزه‌ها خواهد شد لذا نباید در این زمینه سستی به خود راه دهیم.

آیت الله ناصری اهمیت قدرتمند شدن اقتصاد کشور را نیز یادآور شد و گفت: باید برای خودکفایی کشور در تمام حوزه‌ها و براساس اولویت‌ها تلاش کنیم و در خودکفایی حوزه‌هایی مانند کشاورزی که امنیت غذایی و سلامت جامعه را به همراه دارد، توجه بیشتری داشته باشیم.

وی خواستار اهتمام مسئولان استان یزد به موضوع جذب سرمایه‌گذار با تامین زیرساخت‌های لازم از جمله در حوزه حمل و نقل شد و گفت: استان یزد از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است که باید با سرمایه گذاری در آنها نسبت به تعالی جامعه گام برداشته شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته، گفت: ترویج بی‌حجابی، از خواسته‌های غرب برای به فساد کشاندن جامعه است و بنیان خانواده سالم را دچار آسیب می‌سازد.

امام جمعه یزد همچنین به مناسبت سالگرد شهادت یحیی سنوار، به نقل قولی از وی مبنی بر الگوبرداری از امام حسین (ع) اشاره و بیان کرد: این سخن این شهید که گفته بود من راهم را از امام حسین (ع) یاد گرفتم، سخنی قابل تأملی از یک مبارز فلسطینی است.

وی با اشاره به عدم شرکت ایران در اجلاس شرم الشیخ، تصریح کرد: اقدام ایران در تحریم اجلاس شرم الشیخ حرکتی صحیح و در راستای نپذیرفتن تحقیر کشور در مقابل استکبار بود.

آیت الله ناصری از مسئولان استان یزد خواست توجه بیشتری به مقوله نظارت بر بازار داشته باشند.