پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از اجرای مشوقهای ویژه برای مودیان خوشحساب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدی اعلام کرد: مودیانی که بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ را تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ بهصورت نقدی پرداخت کنند، از پنج درصد اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.
به گفتهی وی، این اعتبار بهعنوان کاهش مستقیم از جرایم محاسبهشده اعمال و در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مودی قابل استفاده است.
وی در ادامه افزود: بر اساس رویه سازمان، تعلل و تأخیر در پرداخت مالیات موجب ایجاد محدودیت در مبلغ پیشپرداخت و تعداد اقساط قابل پرداخت میشود؛ از اینرو مودیان با پرداخت بهموقع مالیات خود میتوانند علاوه بر بهرهمندی از مشوقهای اعلامشده، از این محدودیتها نیز جلوگیری کنند.