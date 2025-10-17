به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی در جشن آغاز سال زراعی جاری در مزرعه نوآورانه «هوشنگ هوشمند» در روستای کاروانه بخش شیروان بروجرد گفت: فعالان بخش کشاورزی لرستان با بهره‌گیری از ۷۹۳ هزار هکتار اراضی، سالانه دو میلیون و ۳۶۰ هزار تن محصولات زراعی، ۳۶۰ هزار تن باغی و ۳۵۰ هزار تن محصولات دامی تولید می‌کنند که نشان دهنده جایگاه لرستان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

وی افزود: لرستان در زیربخش‌های مختلف کشاورزی محصولات برجسته‌ای دارد که در بخش باغی گیاهان دارویی، گل محمدی، زعفران، انار، سیب، گردو، انجیر و زردآلو، در بخش زراعی حبوبات، سیب‌زمینی و پیاز، در بخش دامی عسل و گوشت مرغ و در حوزه شیلات ماهیان سردآبی و خاویاری از جمله این محصولات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در حال حاضر ۴۱۹ واحد صنایع تبدیلی و غذایی دارای پروانه بهره‌برداری در استان فعال است که در صورت فعالیت با ظرفیت اسمی، قابلیت نگهداری و فرآوری بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول کشاورزی را دارد.

صیادی تأکیدکرد: فعالیت این واحد‌های فرآوری علاوه بر کاهش ضایعات و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان به مبلغی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

معاون استاندار و فرماندار بروجرد هم گفت: برنامه راهبردی و توسعه استاندار برای لرستان یک نمونه موفق است که پیش از این در همدان نیز اجرایی شده است.

قدرت اله ولدی افزود: در این سند راهبردی ایجاد ۴۳ هکتار گلخانه در بروجرد برای چهار سال پیش بینی شده بود که با پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر حدود ۱۰۳ هکتار زمین برای احداث گلخانه به سرمایه گذار دارای اهلیت تحویل داده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز گفت: لرستان منابع و مواهب بی‌نظیری در بخش کشاورزی دارد که در این راستا باید تعاونی تخصصی صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شود.

امیدی شاه آباد با اشاره به انجام کشاورزی سنتی که در لرستان رواج دارد، افزود: این شیوه کشاورزی بیشترین آسیب را به خاک می‌زند و این مهم در استان باید مورد توجه قرار بگیرد و به سمت کشاورزی صنعتی و مکانیزه پیش بریم.

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: همه ما مدیون کشاورزان هستیم و باید تسهیل گر این قشر از جامعه باشیم، زیرا اقتدار و استقلال کشور وابسته به امنیت غذایی است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد نیز در این مراسم گفت: این شهرستان ۷۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی دارد که ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار آن دیم و ۳۶ هزار هکتار آبی است.

جواد گودرزی تأکیدکرد: اولین سایت ترویجی بخش خصوصی کشاورزی کشور در بروجرد افتتاح می‌شود که این مهم نیازمند حمایت و توجه ویژه است تا نیاز واقعی مردم برآورده شود.