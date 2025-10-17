

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علیرضا برزگر» با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال با بهره‌گیری از روش‌های نوین ان‌دی‌تی (NDT) و اجرای برنامه‌های پایش مستمر، زمان انجام تعمیرات اساسی به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یافته است، گفت: این پیشرفت نقش کلیدی در حفظ سلامت تجهیزات و تولید ایمن گاز طبیعی دارد.

وی با تأکید بر اینکه بازرسی غیرمخرب امکان شناسایی دقیق نواقص تجهیزات بدون توقف یا آسیب به آنها را فراهم و به کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش ایمنی کارکنان و محیط زیست کمک می‌کند، افزود: در این مدت فناوری‌های متعددی مانند جریان گردابی (ET)، آزمون مغناطیسی (MFL)، تکنیک‌های ارایه‌های فازی (Phased Array و TOFD)، ضخامت‌سنجی با دسترسی طنابی و گاما اسکن برای بررسی تجهیزات کلیدی به کار گرفته شده است.

رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده از فناوری‌های نوین بازرسی غیرمخرب را گامی مؤثر در تضمین ایمنی و استمرار تولید گاز کشور دانست و گفت: انجام بازرسی‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، انتخاب تکنیک مناسب و تحلیل داده‌ها بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی انجام شده است که به سرویس‌دهی بهتر و برنامه‌ریزی هوشمند برای تعمیرات آینده کمک می‌کند.