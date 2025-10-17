پخش زنده
امروز: -
ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج با بیان اینکه افزایش قیمتها قشرهای ضعیف را تحت تاثیر قرارداده خواستار رسیدگی به فقرا و نیازمندان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه دشمنی دشمنان و تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران افزود: با توکل بر خدا و استفاده از ظرفیتهای کشور مشکلات قابل رفع است.
ماموستا رستمی با اشاره به آتش بس غزه بر لزوم هوشیاری در برابر دشمن صهیونی و بدعهدی مستکبران تاکید کرد.
وی به میزبانی استان از مسابقات قرآن کریم اشاره کرد و این رویداد قرآنی را فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندیهای استان برشمرد.
دوری از تجمل گرایی، رعایت حجاب و عفاف ودوری از تفرقه از دیگر فرازهای امام جمعه سنندج در خطبههای این هفته بود.