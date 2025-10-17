برترین‌های مسابقه دو خیابانی همدان، گرامیداشت دهمین سالروز شهادت حاج حسین همدانی و هفته تربیت بدنی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، متین شهبازی از کبودراهنگ، امیرمحمد رستمی و پوریا اسحاقی نژاد از همدان عنوان های نخست تا سوم این مسابقه را کسب کردند.

در این مسابقه بیش از یکصد دونده از شهرستان‌های مختلف استان، مسیر ۳ کیلومتری میدان هگمتانه را با گذر از پیاده راه خیابان‌های تاریخی اکباتان و بوعلی به مقصد خط پایان در میدان آرامگاه بوعلی پیمودند.

به ۱۰ نفر برتر مسابقه و به ۳۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه، در مجموع ۷۰ میلیون تومان جوایز نقدی اهداء شد.

مسابقه دو‌های خیابانی به منظور ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی در بین گروه‌های مختلف جامعه و کشف استعداد‌های برتر این رشته مادر برگزار می‌شود.