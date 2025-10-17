امام جمعه مهاباد گفت: شهر کوچک غزه با مردمانی مقاوم و بی‌ادعا، در برابر ماشین جنگی صهیونیسم ایستادگی کرد و این ایستادگی در حافظه تاریخ ماندگار خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مهاباد با گرامیداشت یاد شهدای فلسطین، از مردم مظلوم غزه به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در برابر اشغال و ظلم یاد کرد و گفت: در طول دو سال گذشته، ۶۸ هزار نفر در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که از این میان، ۲۰ هزار کودک و ۱۲ هزار زن بودند.

ماموستا عبدالسلام امامی با بیان اینکه جنایات علیه مردم غزه نه تازه و نه پایان‌یافته است، اظهار داشت: بیش از ۲۷۰۰ خانوار فلسطینی به طور کامل از بین رفته‌اند و تنها در دو ماه گذشته، ۵۰۰ نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: ما از پایان خونریزی استقبال می‌کنیم، اما واقعیت آن است که ریشه‌های این ظلم، عمیق و ادامه‌دار است.

امام جمعه مهاباد همچنین از مردم ایران، به‌ویژه اهالی شهرستان مهاباد، به‌خاطر حمایت‌های گسترده از مردم غزه تقدیر کرد و گفت: مردم ما با هر آنچه در توان داشتند در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستادند؛ از جمله کمک‌های گسترده‌ای که از این شهرستان به مردم غزه ارسال شد.

ماموستا امامی با ستایش از پایداری مردم غزه تصریح کرد: شهری کوچک توانست در برابر قدرت‌های تا دندان مسلح بایستد. سربازان گمنامی که هیچ درجه‌ای بر سینه نداشتند، اما با ایمان و اراده در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند.

وی افزود: هزاران سلام بر مردم بزرگ غزه و درود بر همه مردم آزاده جهان، به‌ویژه دانشجویان و فعالانی که در کشور‌های غربی صدای مردم غزه شدند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، ماموستا امامی به جایگاه زکات در اصلاح جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: پروردگار ثروت را وسیله‌ای برای آزمایش، اخلاص و همبستگی مسلمانان قرار داده است. زکات، پیوندی میان انسان و جامعه ایجاد می‌کند و نقش مهمی در کاهش فقر و تقویت همدلی دارد.

پیش از آغاز خطبه‌ها، سرهنگ شهریار پورفضلی، فرمانده تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد، به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، از ایثارگری‌ها و آمادگی نیرو‌های ارتش در دفاع از کشور سخن گفت و به بخشی از دستاورد‌ها در مقابله با تهدیدات دشمن از ابتدای انقلاب تا جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد.