نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی در خوزستان، امروز، ۲۵ مهرماه، همزمان با سراسر کشور در تالار شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سایر شعب اخذ رأی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دبیر هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی با بیان اینکه، هم‌اکنون انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی با روند بسیار خوبی در حال برگزاری است، گفت: انتظار می‌رود با حضور حداکثری پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماما‌ها و کارشناسان پروانه‌دار در پای صندوق‌های رأی، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور باشیم؛ مشارکت حداکثری، جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی است.

دکتر میثم معزی تاکید کرد: حضور فعال و انتخاب آگاهانه، زمینه‌ساز انتخاب نمایندگانی شایسته و مدافع شأن و منزلت جامعه پزشکی خواهد بود.

وی در ادامه یادآور شد: فرآیند رأی‌گیری تا ساعت ۱۷ ادامه دارد و در صورت استقبال گسترده و ضرورت، با تصمیم هیأت‌های اجرایی و نظارت، زمان رأی‌گیری تمدید خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره ترکیب اعضای منتخب هیأت مدیره نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی در شهرستان اهواز و سایر شهرستان‌هایی که بیش از ۵۰۰ عضو دارند، ۱۷ نفر متشکل از ۱۰ پزشک، ۲ دندانپزشک، ۲ داروساز، یک نفر از متخصصان یا دکترای علوم آزمایشگاهی، یک نفر ماما و یک نفر کارشناس پروانه‌دار هستند.

دکتر معزی اظهار داشت: همچنین ترکیب هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌هایی با کمتر از ۵۰۰ عضو، ۱۱ نفره می‌باشد که شامل ۶ پزشک، یک نفر دندانپزشک، یک نفر دکتر داروساز، یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی، یک نفر ماما و یک نفر کارشناس پروانه‌دار است.

در مجموع، حدود ۳۱۲ نفر در اهواز و شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برای کسب کرسی‌های هیئت مدیره رقابت می‌کنند.