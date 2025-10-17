پخش زنده
امامجمعه موقت اصفهان: جنگ فرهنگی از جنگ نظامی خطرناکتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امامجمعه موقت اصفهان، ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، گفت: رمز همه موفقیتها، تقوای الهی است.
حجتالاسلاموالمسلمین سید مجتبی میردامادی افزود: امروز یکی از ترفندها و حیلهها و دشمنیهای دنیای استکبار در خصوص ایران، بههمزدن و منحرفکردن اعتقادات دینی مردم است.
خطیب موقت جمعه اصفهان با اشاره باید بگوییم جنگ فرهنگی از جنگ نظامی خطرناکتر است، ادامه داد: اگر امروز دانشمندان هوافضا آسمان را زیر پا گذاشتهاند، قرآن ۱۴۰۰ سال پیشگفته اگر بخواهید، میتوانید به آفاق آسمانها بروید، اما اگر به قدرت خود اطمینان نداشته باشید، غیرممکن خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین میردامادی افزود: امروز ایران اسلامی با سرعت به سمت قدرت پیش میرود، اگر میبینید تحریمها علیه ایران افزایش مییابد، به این دلیل است که مستکبران نمیخواهند قدرتی در برابرشان ظاهر شود.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه باید توانمندی دفاعی خود را تقویت کنیم، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ملت ایران نقشه های دشمن را به هم زدند و بدخواهان این مرزو بوم را نا امید کردند.
حجت الاسلام و المسلمین میردامادی افزود: باید وحدت ملی افزایش یابد، اختلافات و سلایق کنار گذاشته شود تا تمام مردم زیر پرچم انقلاب اسلامی قرار گیرند.
امامجمعه موقت اصفهان گفت: باید بتوانیم با جنگ نرم مقابله کنیم، دشمن با بیحیایی و علنی کردن گناه به اسلام حمله کرده است، معنویت باید در جامعه افزایش یابد، امروز آنقدر شبههافکنی انجام میشود که بهتر است صداوسیما برنامهای برای رفع این شبهات بسازد.
حجت الاسلام و المسلمین میردامادی ادامه داد: اسرائیل در جنگ با غزه شکست خورد و اگر در تمام تاریخ بگردیم، بیآبروتر از اسرائیل پیدا نخواهیم کرد.
خطیب موقت جمعه اصفهان گفت:بعد از چندین هزار شهید و ۷۰ درصد ویرانی خانه ها در غزه، آنها توانستند دشمن را شکست داده و خود را به پیروزی برسانند.