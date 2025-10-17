به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام رحیم آبادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه بیرجند گفت: امروز در جنگ اقتصادی هستیم و لازم است که برای عبور از این نقشه‌های دشمن، مسئولان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به کار ببرند.

وی افزود: اگر با ایمان باشیم ذره‌ای احساس شکست نمی‌کنیم بلکه با ایمان قوی از فشار و تحریم دشمن عبور می‌کنیم.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: امروز مردم از مشرکین نمی‌ترسند، اما تهدید اصلی، غرب زده‌های داخلی هستند که باید هوشیاری کامل در مواجهه با آنها داشته باشیم.

حجت الاسلام رحیم آبادی افزود: مردم با مشکلات اقتصادی و ... کنار می‌آیند، اما از توطئه‌های فرهنگی کوتاه نمی‌آیند و مسئولان باید توجه بیشتری داشته باشند.