مجری هوشمندسازی صنعت برق و توسعه کنتور‌های هوشمند گفت: شرایط مطلوبی را در تلفات برق داریم و موضوعی نیست که تاثیر جدی بر ناترازی داشته باشد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن ذبیحی گفت: از لحاظ فنی و استانداردی در حوزه برق شرایط خوبی داریم و تمام استاندارد‌ها را رعایت کردیم، میزان تلفات ما در حوزه فوق توزیع و انتقال شبکه‌های برق مشابه کشور‌های پیشرفته است.

وی با اشاره به تلفات ۹.۷ درصدی در حوزه توزیع برق افزود: تلفات حوزه توزیع برق ایران باتوجه به تفاوت‌های ما در نحوه تحویل برق که در ۳ فاز در محدوده ۴۰۰ ولت و در تک فاز ۲۲۰ ولت است نسبت به کشور‌های پیشرفته دنیا مانند ژاپن و کره جنوبی که تحویل انرژی حداکثری ۱۱ تا ۳۳ کیلوولتی دارند، خوب است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بیان کرد: به علت اینکه گستردگی کشور ما را ناچار به گسترش شبکه می‌کند، میزان مشخصی از تلفات شبکه و تلفات فنی در شبکه برق ایران اجتناب ناپذیر است.

وی اضافه کرد: البته بخشی از تلفات شبکه برق ما به صورت غیرفنی بوده که متاثر از شرایط اجتماعی و مربوط به مسائل خارج از کنتور (مواردی مانند برق دزدی) است که نیاز به پیگیری دارد.

مجری هوشمندسازی صنعت برق و توسعه کنتور‌های هوشمند گفت: با احتساب مجموع موارد اشاره شده وضعیت تلفات شبکه برق ایران نسبتا شرایط مطلوبی است و موضوعی نیست که تاثیر جدی بر ناترازی برق کشور داشته باشد.