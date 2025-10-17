به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام سید محمد نبی موسوی‌فرد امروز _جمعه بیست‌وپنجم مهر_ در خطبه‌های نمازجمعه اهواز با تاکید بر اهمیت تربیت انسان و نقش فطرت در هدایت او اظهار کرد: معنای ساخته شدن انسان و رسیدن به کمال حقیقی، شناخت و پرورش فطرت است که باید بر طبیعت انسان حاکم شود، خداوند در نهاد انسان دو ودیعه نهاده است؛ فطرت و طبیعت. اگر فطرت حاکم شود، انسان قادر است مسیر الهی را تشخیص دهد و به سوی تعالی حرکت کند، در غیر این صورت، غلبه طبیعت بر انسان مانع رشد او خواهد شد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ افزود: آسیه، همسر فرعون، با حاکم شدن فطرت پاکش بر طبیعت، در مسیر ایمان ثابت قدم ماند، در حالی که دیگران ممکن است تحت تأثیر شرایط بیرونی، از مسیر حق بیرون بروند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان بر نقش والدین، معلمان و مربیان در پرورش فطرت و هدایت انسان به سوی کمال تاکید کرد و اظهار داشت: تربیت انسان نیازمند توجه به درون اوست و هرگونه تلاش بیرونی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با قوه فطرت همراه باشد.

رعایت حجاب و زیست عفیفانه، ستون حیات طیبه جامعه اسلامی است

موسوی‌فرد با اشاره به تفاوت هدایت انسان با سایر موجودات، گفت: در حیوانات غریزه هدایت‌شده است، اما انسان بدون فطرت، عقل و دین، مستعد سقوط به جاهلیت مدرن است. هدایت انسان در نهاد او قرار داده شده و با تقویت فطرت و عقل می‌تواند مسیر سعادت و حیات طیبه را انتخاب کند.

وی با تاکید بر نقش خانواده و زنان در جامعه، خاطرنشان کرد: یک زن پاکدامن و خانواده‌ای که اصول عفاف را رعایت می‌کند، خروجی تربیتی و اثرگذاری اجتماعی خواهد داشت. رعایت حجاب و عفاف تنها وظیفه شرعی نیست، بلکه حقی مسلم برای تمامی اعضای جامعه به ویژه بانوان است و به حفظ کرامت انسانی و حضور سالم در اجتماع کمک می‌کند.

امام جمعه اهواز با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی نهاد‌ها در اجرای سیاست‌های فرهنگی و تربیتی، خاطرنشان کرد: ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مسئول هستند تا با جدیت در ترویج حجاب و فرهنگ عفاف وارد شوند. سکوت و بی‌تفاوتی سبب گسترش فساد و بی‌قانونی در جامعه می‌شود.

موسوی‌فرد تاکید کرد: پیروی از شیطان مترادف با گام‌به‌گام رفتن در مسیر فحشاء است و مؤمنان باید با رعایت پوشش با نجابت و زیست عفیفانه، جامعه را به سوی حیات طیبه هدایت کنند.

انتقاد از عملکرد بانک‌ها و اشاره به تحولات منطقه‌ای

وی با اشاره به تداوم آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم در میان اهالی استان گفت: بسیاری از هم‌وطنان دچار مشکلات تنفسی شده‌اند و این موضوع نیازمند ورود جدی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان همچنین با انتقاد از وضعیت نظام بانکی و مقررات پرداخت تسهیلات مسکن عنوان کرد: جوانانی که برای ازدواج و تشکیل خانواده به وام نیاز دارند، با سازوکار کنونی بانک‌ها و نرخ‌های بهره عبورناپذیری مواجه‌اند. برخی بانک‌ها با رفتار ربایی و سود‌های بالا، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند؛ لازم است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد تا تسهیلات قابل‌دستیابی و منصفانه باشد.

موسوی‌فرد توضیح داد: نسبت به تغییر الگو‌های فرهنگی و اجتماعی باید هشدار داد و بر لزوم تقویت حجاب، عفاف و نهاد خانواده به‌عنوان پایه‌های «حیات طیبه» در جامعه اسلامی تاکید کرد و از نهاد‌ها و ادارات خواست در ترویج این ارزش‌ها فعالانه وارد عمل شوند.

وی با اشاره به ویرانی‌ها و تلفات انسانی در جریان جنگ غزه تاکید کرد: افکار عمومی جهانی متوجه وضعیت مردم فلسطین شده است، عقب‌نشینی اخیر رژیم صهیونیستی از برخی مناطق اشغالی را نباید صرفاً یک رویداد نظامی دانست، بلکه آن یک «تحولی سیاسی و روانی» در منطقه است، البته روند‌های آتی منطقه می‌تواند پیامد‌های مهمی در پی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به محدودیت منابع و امکانات مردم غزه گفت: مردم غزه و جریان مقاومت با کمترین امکانات و تقریباً با دست خالی، اما با تکیه بر ایمان و خداوند و همبستگی، نشان دادند که پیروزی واقعی در میدان، نه با تعداد هواپیما و تجهیزات مادی، بلکه با اراده و ایستادگی رقم می‌خورد.

موسوی فرد با یادآوری تجربه هشت سال دفاع مقدس ایران افزود: الگوی مقاومت مردم غزه، یادآور ایستادگی رزمندگان ایران در جنگ تحمیلی است و به ما می‌آموزد که همیشه باید آماده مواجهه با توطئه‌ها و فشار‌ها باشیم.

وی در بخش پایانی سخنانش، تبادل اسرای اخیر را نشانه‌ای از بازسازی کرامت انسانی و اقتدار مقاومت دانست و تاکید کرد: آزاد شدن هر زندانی پیام زنده‌ای از فروپاشی ادعا‌های قدرت‌های بزرگ و تأییدی بر توان مقاومت مردمی است.